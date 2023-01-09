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馬場浮世繪——賀賢確診無礙出擊

2023-01-09 列印
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  昨日賀廄「翔龍再現」在布文胯下勝出頭馬，然而凱旋門上卻不見練者賀賢蹤影，據悉他昨朝發現確診新冠，惟有在家隔離無法入場，不過雖然遙遠控制 但亦無阻展開攻勢，馬照贏可也！
馬場浮世繪
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