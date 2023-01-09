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馬場浮世繪——伍廄爆冷連贏六日

2023-01-09 列印
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  昨日有一場四歲馬條件賽，供有意參加四歲大賽的馬匹爭分，結果由鍾易禮策騎「飛鷹翱翔」爆出三十三倍W，取得個人季內第十二場頭馬，而練者伍鵬志則增至二十一捷，而且已經連贏六日，成績更悅目！
馬場浮世繪
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