安西教練 - 包裝太保心急交代｜重點出擊

第八場「包裝太保」上季071場次贏二班田草千四，顯然是集合有利因素於一身，才能壓倒「一定美麗」先過終點。但留意「一定美麗」發展，隨後減夠分回降三班便重開勝門，由此大概計算出，「包裝太保」應有二班尾至三班頂實力，於現評分隨時可起作用。

今季「包裝太保」一再抽大外檔起步，形勢非常被動，難以採用勝時的跟前跑法，而且牠次次配用不同騎師，也似在進行減分工程。不過在082及101場次，這兩次負重磅兼跑道不利追，直路都有不俗追勢，尤其101場次與「仁仁之寶」及「旭日昇」兩匹三班惡馬同時在外疊衝近，本身水準已有復甦迹象。

「包裝太保」在187場次賽後轉投何良馬房，今次賽前刻意渡江試千七米閘，備戰態度認真，心急交代表露無遺。

安西教練