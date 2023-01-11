伊仁絮語——開心高球增程啱追

第三場「開心高球」上仗初出跑谷草一千，因起步遇擠碰而留得較後，最終只負於最近再捷的「快一步」三身位，表現尚佳。今仗增程出戰，經過上仗砥礪後應有進步，若早段沒有落後太多，可望發揮後勁爭取前列。

第五場「電路十號 」今季初出跑直路賽，僅負於「巴閉哥」、「龍騰飛翔」及「精彩勇士 」等駒，水準不俗。今次初降四班兼排一檔，預期形勢非常有利，值得一試。「健康心靈」近仗愈跑愈近，上仗受制於外檔才被迫留後，不過末段衝刺強勁。今仗排位略轉好，應可盡展所長。

Ian