任睇No.1
  • 17º
  • 91%
  • 2023年1月11日 星期三
熱門： 最低工資通關柯震東萬千星輝頒獎典禮2022卓悅

日報新聞 > 馬經

B女靚馬——平海歡星再入凱旋門

2023-01-11 列印
Previous Next

第四場二班一千米，我就揀「平海歡星」做重心。佢前仗跑田草一千米贏馬，睇番該賽早段步速偏快，佢早段跟前並無着數，不過大半程都有遮擋，直至最後三百幾米展開衝刺，結果沿外欄一衝過晒，而且愈衝愈有勁，姿態非常悅目。上仗加程跑千二米，沿途領放根本無回氣，即使末段力弱亦只輸兩個身位，表現並無走樣。今場轉戰谷草排一檔，應可賺取形勢，又有機會再入凱旋門。配腳我揀「狀元及第」同「電源之駒」。
  第六場四班一六五○米，我就繼續揀「精彩非凡」做馬膽。佢上仗配田泰安非常合拍，早段留力以待，轉彎時開始加速，發力位拿捏準確，結果後上贏馬開齋。由於復課見佢繼續呈勇，我認為只要交回上仗水準，有力勝完再勝。配腳我揀「金發銀發」同「日輝煌」。
B女
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載星島頭條App
hd