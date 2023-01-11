B女靚馬——平海歡星再入凱旋門

第四場二班一千米，我就揀「平海歡星」做重心。佢前仗跑田草一千米贏馬，睇番該賽早段步速偏快，佢早段跟前並無着數，不過大半程都有遮擋，直至最後三百幾米展開衝刺，結果沿外欄一衝過晒，而且愈衝愈有勁，姿態非常悅目。上仗加程跑千二米，沿途領放根本無回氣，即使末段力弱亦只輸兩個身位，表現並無走樣。今場轉戰谷草排一檔，應可賺取形勢，又有機會再入凱旋門。配腳我揀「狀元及第」同「電源之駒」。

第六場四班一六五○米，我就繼續揀「精彩非凡」做馬膽。佢上仗配田泰安非常合拍，早段留力以待，轉彎時開始加速，發力位拿捏準確，結果後上贏馬開齋。由於復課見佢繼續呈勇，我認為只要交回上仗水準，有力勝完再勝。配腳我揀「金發銀發」同「日輝煌」。

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