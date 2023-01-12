發財先鋒 熱捧一月盃

■沈集成昨晚起孖兼成為練馬師王。

昨晚谷中舉行九場賽事，焦點是國際三級賽的一月盃，結果羅廄「發財先鋒」大熱奪標，騎者蘇兆輝另贏文廄「喜駿之星」和「安遇」、姚廄「超勁寶寶」，四W兼做騎師王。至於練馬師王是沈集成，他與文家良同樣起孖，但另有一亞一季。蘇兆輝昨晚四W兼做騎師王，包括策騎「發財先鋒」在一月盃大熱掄元，賽後練者羅富全指：「『發財先鋒』今仗出閘後沒有刻意搶放，只是貼欄走並把對手頂在外疊，蘇兆輝的發揮相當機警。由於賽事步速偏快，我也擔心此馬能否應付，但轉入直路時我見蘇兆輝仍緊按韁繩，便知道有機會取勝。此駒下仗目標是下月初舉行的田草千八米三級賽百周年紀念銀瓶。」其餘文家良昨晚與蘇兆輝合作勝出「喜駿之星」和「安遇」，練者說：「『安遇』今仗負重磅兼排十二檔，賽前我叮囑蘇兆輝跟前一點，結果騎者發揮得相當出色，順利取勝。下仗我仍會安排『安遇』跑谷草，馬主有意讓這匹四歲馬爭分跑打吡，我會盡力完成這個目標。」至於沈集成昨晚則憑「艮志騰雲」和「健康心靈」起孖，鞍上人分別是布文和希威森，練者賽後表示：「『艮志騰雲』早前氣管有血，要感謝獸醫給予馬兒妥善的治療，而我曾經安排牠上從化，當地優美的環境亦有助其康復。至於今場主要贏在布文出色的發揮，此駒已經八歲，在香港的激烈競賽下仍然可以交出好成績，表現非常難得，我打算讓牠唞夠之後再攻谷草賽事。『健康心靈』今場終於抽排好檔，希威森亦熟悉馬性，能夠取勝非常合理。此駒來港初期比較瘦，要花上一段時間將其養壯，今仗其贏馬水準未算太高，但本身應可在四班站穩陣腳。」此外，踏入二○二三年後成績明顯反彈的丁冠豪，昨晚又有馬贏，他與梁家俊合作憑「砂漿金剛」食頭胡。賽後丁冠豪說：「『砂漿金剛』今場行沙圈時和閘前都很緊張，心智明顯仍然很稚嫩，希望牠可以保持進度，繼續交出好表現。今場我為此駒加配交叉鼻箍，主因牠上場跑來很搶口，如今加了這個配備有少許幫助，將來可應付更長的途程。」記者_文傑、亨利、陳嘉甜