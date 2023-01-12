馬場浮世繪——潘頓起孖做番樂天派

潘頓之前連續兩期賽事食白果，情況非常罕見，相信其支持者一定焦頭爛額，幸好他昨晚終於做番齣好戲，第二場策騎希廄「樂天派」贏得清脆利落，另在尾場策「穿甲鷹」爆半冷。至於希斯亦為潘頓高興，練者表示：「潘頓近期坐騎常常排外檔，無疑影響爭勝，希望他打破悶局後手風轉順。『樂天派』最近兩仗陣上際遇欠佳，但仍演出不俗，今場排三檔形勢轉佳，結果順利勝回一仗。」馬場浮世繪