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日報新聞 > 馬經

馬場浮世繪——姚本輝越洋爆冷超勁

2023-01-12 列印
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  昨晚姚本輝、韋達和方嘉柏都沒有入場，據悉三人皆遠赴澳洲拍賣會揀蟀，其中前者雖然未有在港督師，不過依然發動攻勢，憑第六場「超勁寶寶」一放迄終爆冷贏馬。
馬場浮世繪
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