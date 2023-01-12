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馬場浮世繪——丁冠豪新一年續反彈

2023-01-12 列印
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  丁冠豪自踏入二○二三年後成績明顯反彈，昨晚憑「砂漿金剛」食頭胡後，在新的一年已經累積四W。至於策騎「砂漿金剛」取勝的梁家俊，對上一次為丁廄贏馬原來已要數到二○二一年九月的「銀河飛馬」，事隔多時，這對騎練終於再攜手有佳作。
馬場浮世繪
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