馬場浮世繪——丁冠豪新一年續反彈

丁冠豪自踏入二○二三年後成績明顯反彈，昨晚憑「砂漿金剛」食頭胡後，在新的一年已經累積四W。至於策騎「砂漿金剛」取勝的梁家俊，對上一次為丁廄贏馬原來已要數到二○二一年九月的「銀河飛馬」，事隔多時，這對騎練終於再攜手有佳作。

馬場浮世繪