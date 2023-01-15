B女靚馬——精明勇駿準備出擊

第五場四班千四米，我就鍾意「馬主雄風」。佢出賽兩次都跑谷草千二，連番交出強橫後勁追入位，表現遠較預期好，證明呢匹四歲馬性賦早熟，幕後亦鬥志高昂。由於本身體重達一千二百多磅，轉戰沙田應會更加合適，今次加程二百米，只會更有利於發揮後勁，梁家俊騎慣騎熟，人馬發揮不用擔心，大有機會進入凱旋門。配腳我揀「健康之星」同「紅鬃烈馬」。



第六場四班千四米，我就揀「精明勇駿」做重心。佢今季五戰暫得一個亞軍，表現稍為令人失望，但經過連場熱身之後，今次終於回師贏馬路程，大可視為出擊訊號，而且回配贏馬經手人田泰安，人馬故劍重逢令人放心。要留意此駒今次除去開縫眼罩，上季贏馬時並無此配件，從種種迹象顯示，今仗應是矛頭所在。配腳我揀「錶之功能」同「聚風雲」。

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