B女靚馬——精明勇駿準備出擊

第六場四班千四米，我就揀「精明勇駿」做重心。佢今季五戰暫得一個亞軍，表現稍為令人失望，但經過連場熱身之後，今次終於回師贏馬路程，大可視為出擊訊號，而且回配贏馬經手人田泰安，人馬故劍重逢令人放心。要留意此駒今次除去開縫眼罩，上季贏馬時並無此配件，從種種迹象顯示，今仗應是矛頭所在。配腳我揀「錶之功能」同「聚風雲」。
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內地與港澳恢復免檢疫通關，國家移民局指自一月八日實施優化措施以來，有近一百萬人申請往來港澳台的證件簽注。零售及旅遊界認為消息令人振奮，預料大量內地旅客快將重臨香港，透露本地零售界已做好準備迎接內地旅客...
2023-01-14
內媒上星期報道，河北多個農村的天然氣遭限購及斷供。發改委昨強調，任何地方和企業對民生用氣都不得限購減供，一旦發現將嚴肅追責問責。 河北多個農村的民眾，於去年十二月底開始陸續在「領導留言板」投訴，表示村...
2023-01-14
美國已故搖滾樂巨星「貓王」皮禮士利的獨生女麗莎瑪莉，周四因心臟驟停離世，終年五十四歲。七十七歲母親普莉西拉證實女兒死訊，她在聲明形容自己心情沉重，認為麗莎瑪莉是她認識的人中，最堅強和有愛心的女人，並希...
2023-01-14
何文田屬傳統豪宅地段，何文田山道上兩旁植有綠樹，屬小學34校網，享名校網優勢。是次介紹何文田山1號頂層複式單位，實用面積2372方呎，5房3套房，以歐式宮殿風格為設計主題，賣點是連逾200呎私人平台，...
2023-01-14
美國上月CPI符合市場預期，並時隔兩年半首次按月錄得下滑，美股三大指數隔晚造好。恒指昨日高開91點後，曾掉頭向下，及後A股走高帶動港股收復失地，升市224點報21738點，大市成交額較上個交易日跌近1...
2023-01-14
曼聯在今季英超首循環曼徹斯特打吡毫無競爭能力，鋒將拉舒福特等人踢出職業生涯最差一仗，半場落後四球最終大敗3:6，還任由曼城前鋒艾寧夏蘭特大演帽子戲法。然而紅魔事隔三個月已截然不同，各賽事八連勝遠勝藍月...
2023-01-14
去年初玄學家李居明為薛家燕預測虎年運程時，向本報驚爆家燕姐跟收埋拍拖14年的男友「A君」關係亮起紅燈，搞到家燕姐尷尬打圓場：「疫情關係，大家唔好行埋住！」隨住本港與內地正式通關，家燕姐竟然冇打算北上會...
2023-01-14
這天朋友說起日本人，她說根據調查，日本人的身高在最近幾年裏降低了，而日本人的身高在上世紀八十年代的時候，增長最大。結論是身高跟營養有關，而營養跟經濟有關，經濟不好了，營養跟不上，影響了孩子的發育，身高...
2023-01-14
第十場二班一四○○米。此場二班賽評分區域75至95，情況跟評分上限85的三班賽有點相似，估計高分馬會佔優，所以此場1、3、5三駒是個人必選，當中選膽的話，偏向「喜旺駒」。無疑「喜旺駒」今季四戰未勝是稍...
2023-01-15