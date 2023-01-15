伊仁絮語——揚揚大道進步可捧

第四場「揚揚大道?」來港初期已有不俗走勢，可惜當時心智欠點成熟，以致陣上表現較反覆。不過踏入今季後，這匹四歲馬演出愈見進步，首三仗出爭千四均跑得接近，上仗縮程至千二，雖遇上質新馬「萬事快」，但末段展開強勁衝刺，結果險勝而回。今仗「萬事快」強配潘頓及排內檔，爭勝機會看似略為上風，然而「揚揚大道」不斷進步，若賽事早段步速夠快，對牠更為有利，值得捧場。



第八場「越駿歡欣」來港前在愛爾蘭三戰得一冠一亞，競賽里程仍未盡。牠轉戰香港後進度頗佳，除了初出一役所負較遠之外，其餘兩仗的走勢均算不俗，上仗受制於排外檔，但直路望空後衝刺凌厲，最終僅以個多馬位負於佔有步速之利的「大紅袍?」，今仗改由巴度出策，有力一爭。

Ian