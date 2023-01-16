■潘頓昨日起孖兼成為騎師王。

昨日唯一錦標是博愛盃，結果文廄「英雄豪傑」大熱輕勝。至於潘頓與蔡約翰合作憑「快錢」和「自勝者強」起孖，最終更分別成為騎師王和練馬師王。其餘巴度憑「奮鬥雄才」取得傷瘉後首場頭馬。記者_文傑、亨利、陳嘉甜昨日只有博愛盃一場錦標賽，結果「英雄豪傑」大熱掄元，練者文家良表示：「『英雄豪傑』上場非常欠運，走錯位下被其他馬封死，輸得很無奈，今場我特登一早卜定之前贏過牠的布文策騎，結果順利補中，令大家都非常開心。」至於潘頓昨日憑蔡廄「快錢」和「自勝者強」起孖，並且成為騎師王；前駒今仗開齋，馬主鍾韙㻺說：「『快錢』上場跑條件限制賽，同場全部是四歲同齡馬，可惜本身排檔不太好，反觀今場排六檔則有利，加上潘頓發揮出色，結果成功取勝。此駒近期愈跑愈進步，而上場增程千四米得亞軍，明顯路程比千二米更合適，估計牠成熟後也會是中距離賽駒。」另外，昨日冷熱W都有，其中「大千眼界」和「遨遊氣泡」都是熱門取勝，前駒馬主梁仕天賽後說：「『大千眼界』是我揀選來港，應該具備一定質素，上場在港初出，陣上嚴重受阻，認真失運，幸好其心態沒有受太大影響，之後方嘉柏安排馬兒上從化訓練，對提升狀態有幫助，日後牠將可以跑更長的途程。」而「遨遊氣泡」練馬師姚本輝則說：「今天賽事不利放頭，令我賽前有點擔心，因為『遨遊氣泡』以前領跑法最合適，牠走來大步，只要順走跑得舒服，便有好表現，這匹四歲馬仍在進步，目標是出爭經典一哩賽。」大冷W方面，包括一百四三十倍的「時尚歡欣」和六十八倍的「非凡之星」，前駒練者容天鵬賽後說：「『時尚歡欣』今場頭馬真的令我很驚喜，上場牠在港初出雖然跑到氣管多痰，但表現其實不太差，只是甚為稚嫩，賽後經過一番治療，馬兒氣管清了痰，健康便回穩，而今場結了綁舌帶有助穩定走勢，結果發揮出好水準。」