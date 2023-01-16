馬場浮世繪——巴度食頭胡變番有「才」

「宇宙最強」甄子丹於新片《天龍八部之喬峰傳》以一敵百再創功夫經典，鏡頭前所向無敵的他，背後卻熬過不少辛酸，他謙稱自己現實中一點也不強，多年來打致五勞七傷，更是24小時帶着痛楚不能安睡，但仍無阻他對武打...

2023-01-16