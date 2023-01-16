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馬場浮世繪——巴度食頭胡變番有「才」

2023-01-16 列印
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  巴度在上年十一月尾墮馬，結果要養傷個多月，直至本月八日才復出，但兩回合下來俱食白果，似乎狀態未及最佳水準，幸好昨日他終於重振雄風，頭場策騎「奮鬥雄才」一放迄終。至於「才」系幕後則透露，「奮鬥雄才」今場降班作賽，練者葉楚航指馬兒操足而臨，狀態相當不錯，而且對手減弱，重戴眼罩也有助發揮，因此給予他們信心，結果真的順利取勝，可以一家人拉頭馬實在非常開心。
馬場浮世繪
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