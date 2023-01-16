任睇No.1
  • 12º
  • 65%
  • 2023年1月16日 星期一
熱門： 通關高鐵萬千星輝頒獎典禮2022柯震東最低工資

日報新聞 > 馬經

馬場浮世繪——時尚歡欣今季最冷W

2023-01-16 列印
Previous Next

  昨日天氣降溫，就連賽果亦大放冷氣，第四場「時尚歡欣」由隔晚開始便票數軟弱，但陣上跑來卻虎虎生威，最終爆出一百四十三倍W，暫時是今季最冷W，同時也是騎者周俊樂的最冷頭馬。
馬場浮世繪
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載星島頭條App
hd