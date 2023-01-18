安西教練 - 智勇神駒換人發威｜重點出擊

潘頓失落了幾期騎師王，直至剛周日憑蔡廄「快錢」及「自勝者強」起孖，總算奪回一點聲勢。無疑馬場上不可能有不敗強人，但偶爾見潘頓全日演出失魂落魄，令捧場客措手不及，像對上一次谷A賽事，當晚他六匹座騎僅得「十八掌」入位。再看當日賽果，沈集成交出五個P亦成為練馬師王，相信短期內是一項紀錄。

回說今期心水。第七場「智勇神駒」正是在當晚谷A列陣，臨場獨贏熱透至廿八元，顯然有心配合廄侶出擊，可惜在潘頓胯下搏失了。查當晚跑道模式有利後追，不過潘頓卻採取放頭策略，兼且造超快步速推進，並無吸取250場次落敗之教訓，結果馬兒再次虎頭蛇尾。而在當晚之後，沈集成與潘頓再無合作，不知是否與「智勇神駒」一再拼敗有關。今次換上騎功硬淨的布文，看來馬兒應可發揮真正威力。

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