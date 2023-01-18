任睇No.1
  • 13º
  • 66%
  • 2023年1月18日 星期三
熱門： 消委會通關年宵高鐵農曆新年

日報新聞 > 馬經

伊仁絮語——旭日光後上殺敵

2023-01-18 列印
Previous Next

第四場「旭日光」在外地獲一勝一位，來港後則四戰無功。不過前仗角逐谷草千二，早段貼欄跟前，末段能追近至僅負一乘許，走勢已有起色。今仗因應排外檔料會早段留後，若賽事步速夠快，鬥後勁或可帶來驚喜。
  第七場「銀鎚仔」上仗初出跑田草千二，雖然名次甚差，但末段締速卻尚算不俗。其父「小熊犬」是典型一哩特佳之馬，母系血統亦具長力，本身早前試谷閘走勢輕鬆，經過一場實戰汲取經驗後，今仗增程應會更為合適，有力出冷。
Ian
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載星島頭條App
hd