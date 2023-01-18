伊仁絮語——旭日光後上殺敵

第四場「旭日光」在外地獲一勝一位，來港後則四戰無功。不過前仗角逐谷草千二，早段貼欄跟前，末段能追近至僅負一乘許，走勢已有起色。今仗因應排外檔料會早段留後，若賽事步速夠快，鬥後勁或可帶來驚喜。

第七場「銀鎚仔」上仗初出跑田草千二，雖然名次甚差，但末段締速卻尚算不俗。其父「小熊犬」是典型一哩特佳之馬，母系血統亦具長力，本身早前試谷閘走勢輕鬆，經過一場實戰汲取經驗後，今仗增程應會更為合適，有力出冷。

Ian