B女靚馬——鼓浪精綵收復前失

第四場四班千二米，我就揀「鼓浪精綵」做重心。佢今季五戰未甩獎金，表現忠心準繩。上仗早段如常前置，鞍上人不用大力推騎亦主動搶走，很明顯狀態仍具作戰水準，直路上亦勢頭良好，只可惜無法追過沿途貼欄慳位的「南莊加好」，人馬發揮已經一百分了。今場難得強手遠去，加上蘇兆輝亦騎慣騎熟，希望早段能搶佔好位，咁就有機會收復前失。配腳我揀「快一步」同「上校」。

第七場三班一哩，我就鍾意「天天得樂」。佢上仗早段守在內欄，沿途走勢順暢，賽事頭兩段步速甚快，本身處境有利，結果末段衝上得亞軍，馬兒狀態已回復季初水準。今場再戰谷草一哩而改配田泰安，正是昔日贏馬經手人，只要交回上仗水準，人馬有權再次進入凱旋門。配腳我揀「確妙星」同「銀進」。

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