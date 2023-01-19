■方嘉柏昨晚大搏殺，最終起孖兼成為練馬師王。

■呂健威和希威森昨日都起孖，後者更成為騎師王。

昨晚舉行虎年最後的谷草賽事，潘頓憑黎廄「淺草飛」和希廄「久久為攻」起孖，並且捧走香港會挑戰盃，但最終騎師王由希威森勝出，他勝出沈廄「九龍神駒」和呂廄「自力更生」，並且另有一席亞軍；至於呂健威另贏「旅英福星」，同告梅開二度。其餘練馬師王是方嘉柏，他取得兩冠兩亞一季佳績。記者_文傑、亨利、陳嘉甜昨晚潘頓憑黎廄「淺草飛」和希廄「久久為攻」起孖，其中後駒捧走香港會挑戰盃，但騎師王則以六分不敵希威森，後者與呂健威亦起孖，包括合作勝出「自力更生」。呂健威透露：「賽前我已打算讓『自力更生』留後追，鞍上人希威森為免蝕位太多，選擇在內欄搵位，但馬兒衝刺時仍有些少膽怯，幸好最終都能力壓對手取勝。至於『旅英福星』季內三W，而且姿態頗輕鬆，令我也大感驚喜，也許牠真的很擅長跑谷草一哩。」而希威森另外為沈廄「九龍神駒」開齋，賽後沈集成表示：「『九龍神駒』今場贏在好運，因為賽前主要對手『特醒』退出，少了一匹強敵。而希威森臨場策騎『九龍神駒』的發揮一流，由於賽前我預計步速不會太快，所以吩咐希威森跟前些少跑，騎者亦依足指示，人馬的表現都令我很滿意。」至於昨晚成為練馬師王的方嘉柏全面搏殺，所派出的六駒總共獲兩冠兩亞一季，其中「日日靚」及「鈁糖武士」分別由何澤堯和陳嘉熙建功。方嘉柏在「日日靚」食頭胡後說：「『日日靚』自從重戴開縫眼罩之後，表現回復水準，因為當牠看到其他對手追上，便會激起其鬥心爭勝，似乎這個配備幫助很大，不過今場都算贏得有點辛苦，幸好何澤堯熟悉馬性，發揮非常出色。這匹七歲馬目前狀態大勇，預計今場贏馬加分不多，下場仍可以跑五班賽，希望屆時乘勇再捷。」而為「鈁糖武士」贏馬的陳嘉熙說：「『鈁糖武士』上場輸在大漏閘，賽後方嘉柏花了不少心機調教，今場馬兒出閘順利，表現比前大有進步。此駒來港初期很膽小，經過方嘉柏悉心教導，加上本身有所成長，陣上演出愈來愈好，今場賽前我們對牠很有信心，很開心最終可以取得美滿的成績。」