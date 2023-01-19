馬場浮世繪——香港高踞世界馬匹排名 以及全球百大一級賽排名前列

國際賽馬組織聯盟剛公布去年世界馬匹年終排名，以及全球百大一級賽排名，身為聯盟主席的馬會行政總裁應家柏，在倫敦頒發去年全球最佳賽駒獎予「航線」的馬主（圖）。「航線」去年六戰全勝，包括育馬者盃經典大賽，以140分成為去年全球最高分馬。十一戰十勝的「勝千里」，則以135分成為全球最高分草地馬，其後是以126分並列第三位的日本馬王「春秋分」和澳洲短途王「綠化帶」；「浪漫勇士」和「金鎗六十」則以124分並列第八位。由於「勝千里」已退役，「金鎗六十」和「實實在在」並列全球評分最高現役草地一哩賽駒；「浪漫勇士」則是草地二千米現役賽駒評分最高。其餘香港一哩錦標冠軍「加州星球」評123分。

至於香港的十二場一級賽，評分均達115分或以上，有十場居全球百大一級賽排名榜，以香港一哩錦標排名最高，評分達120.25分，也是去年全球排名第四高的草地一哩賽。香港盃獲評118分，成為排名榜中評分第二高的本港賽事。

馬場浮世繪