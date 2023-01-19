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馬場浮世繪——潘頓減磅果然有回報

2023-01-19 列印
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  昨晚潘頓有七匹坐騎，其中「管之友」和「淺草飛」都要超兩磅，能令冠軍騎師節食戒口，機會當然要睇多兩眼，結果後駒雖然回升第四班，但臨場票數強勁，最終以二點二倍大熱連捷，潘頓減磅果然有理！
馬場浮世繪
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