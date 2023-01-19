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馬場浮世繪——旅英福星威哥省招牌

2023-01-19 列印
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  呂健威今季炮製不少多捷馬，四W的「純金酒杯」固然是代表作，另外「包裝必勝」三W也合乎預期。但更值得一提是轉倉馬「旅英福星」，連同昨晚之勝，今季在五班取得三W，而且全在谷草建功，成功打破昔日予人只擅跑泥地的印象。
馬場浮世繪
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