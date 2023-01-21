安西教練 - 旋里多彩再建奇功｜重點出擊

第七場「旋里多彩」是黎昭昇在港從練的首場頭馬，該役用上陷於低潮的黃俊，可見練馬師本身自視極高。賽績上，此駒在085場次能輕取「天足貓」，而後駒最新可在四班贏馬，顯然說服力十足。隨後在134場次繼續起用黃俊，配搭合情合理，可惜全程走外疊而僅負於四班過客「靚蝦女」一身位，事後回看此賽績絕不失禮。

再睇188場次，「旋里多彩」雖然名次倒退，但早段步速超快兼直路走內疊不利地。227場次則遇跑道模式極不利前領，兼且本身在直路走內疊不利路段，卻能克服逆境，並輕取之後兩捷的「快一步」，就連名次較後的「旺旺神駒」近期也都補中頭馬，反映「旋里多彩」的戰鬥力又進一步。

上仗「旋里多彩」小休十一日便重臨，未知是否出賽太密。今次有足夠休息之餘，賽前更作大閘打磨，料可再建奇功。

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