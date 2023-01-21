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伊仁絮語——安田之寶五班泥料

2023-01-21 列印
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第二場「安田之寶」來港後雖未開勝門，但在四班能兩次上名，照計現居五班應有利可圖。季內兩戰因排外檔而未能發揮水準，當然情有可原。上季曾跑泥地千二無功而回，但該役早段從外切入耗力不少，其實在最後二百才告轉弱。本身與「上簽」及「華卓晴」同父，泥地應合腳法，今仗早段若沒有太大壓力，或有驚喜演出。
  第五場「魅影獵飛」今次賽前在從化操練，近期試閘更為成熟，同場有「獎金大王」及「小霸王」等快馬，賽事步速應該頗快，對牠非常合適，值得一試。
Ian
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