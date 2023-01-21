B女靚馬——得力寶駒泥地啱發揮

第五場四班泥地千二米，我就鍾意「得力寶駒」。佢睇今季跑泥地成績唔差，證明腳法適合發揮。上仗轉戰谷草千二，直路沿內疊持續追前，結果得第四輸兩個幾身位，表現有板有眼。再睇075場次跑泥地千二，早段遙遙落後之下，直路可由包尾追至僅負個多身位，追勢非常悅目。所以今次重返泥地千二，我對佢極具信心，只要早段跟前些少，有力衝上贏馬。配腳我揀「為您鍾情」同「小霸王」。

第六場四班千六米，我就揀「團結一心」做重心。佢今季三戰都排外檔起步，上仗早段留後移入內欄，本來並無不妥，可惜直路在馬林搵位未盡暢順，不過望空後追勢貫注，埋門輸兩乘許非常不值。今場難得排靚檔起步，早段不必太被動，相信大有機會打開勝利之門。配腳我揀「晴王」同「傲龍駒」。

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