仲達 - 紅衣震撼坐位望贏｜頭號目標

第十場三班一四○○米。「紅衣震撼」上場在319場次列陣，賽前橫睇豎睇都係坐位望贏之馬，奇怪在賽前票數冷落，最後在出閘即受阻之下沿途居後，末段追回一席沒派彩的第五。



事後回看，當日除了311場次大利後追之外，其餘場次都不利追，理論上追得好的馬匹都要重視。之後已有「醒目勇駒」、「世澤歆星」、「俠客行」等當日蝕了場地而表面上追勢未算太養眼的馬，再出在沒明顯改變跑法之下卻回復表現，再加上311場次的「翔龍再現」和「悅風雲」再出串Q，就連唯一疑點都掃空，可更確定當日確是不利追。



至於「紅衣震撼」上場票數冷落是否有大戶預計牠會留後，現在已無從稽考，不過今日跑大賽，只要沒明顯不利追的偏差，而此駒照理亦不用留太後，遇上今場只得一兩匹強手，交回應有水準可坐位望贏。

仲達