伊仁絮語——鐵三角泥地有把握

第五場「鐵三角」來港前在澳洲作戰經驗豐富，並曾在一級賽春季冠軍錦標跑獲第四名。這匹四歲馬經過三場熱身後，上仗出爭四歲馬條件賽，早段留守前列位置，末段維持均速，最終取得一席冷位。其父「信可成真」在港子嗣多能應付泥地，其中「二郎」及「無心睡眠」的泥地戰績最為出色，而牠在泥閘的走勢亦佳，今仗因評分不夠高而未能角逐香港經典一哩賽，轉爭這場三班泥地賽將更有把握。對手可留意曾在泥閘追勢悅目的「紅愛舍」。



第九場「一代天嬌」在港初出能負重磅追入第四名，上仗增程至千六米，可惜直路上多次受困，結果負於佔有步速之利的「飛鷹翱翔」約三個馬位，表現有進。今仗改配希威森，雖然排位欠佳，但牠在澳洲戰績頗不俗，經連場熱身後有力制勝。此外，「爆熱」連續兩仗追勢尚可，來港前曾在一級賽莫尼大賽僅負於「完備力量」，若能交出該仗水準，當然可以一爭。

Ian