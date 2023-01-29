B女靚馬——魅力知遇挑戰第五W

第九場四歲一哩，我最鍾意就係「魅力知遇」。佢今季成績非常標青，由千二至千八都有贏馬紀錄，戰鬥力不斷提升。上仗早段有遮擋，未到出彎已經搵位移出，可惜姍姍來遲只追回亞軍。今次賽前試大閘砥礪，盡顯力求補中心意，改配莫雅無損戰鬥力，有力取得季內身五捷。配腳我揀「包裝必勝」同「自勝者強」。
B女
本港去年受美國加息及新冠疫情等影響，差餉物業估價署私人住宅售價指數連跌七個月，全年樓價累積下跌百分之十五點六，終止連續十三年升勢。中小型單位跌幅較大，其中港島區「上車盤」最便宜只需五百多萬，新界更只要...
2023-01-28
5中國公民遇害美國加州北部半月灣日前發生連環槍擊案，造成七死一傷。中國駐三藩市總領館確認在槍擊事件中，有五名中國公民遇害。而槍手指犯案時神智不清，對事件感到後悔。中國駐三藩市總領館發言人指，槍擊事件中...
2023-01-28
繼德、美、英等國同意向烏克蘭提供坦克後，加拿大亦宣佈向烏克蘭供應豹2主戰坦克，將於未來數周運抵烏克蘭。俄羅斯認為，西方國家向烏克蘭供應武器，等同於直接參與衝突。西方國家向烏克蘭供應坦克的支援行動持續擴...
2023-01-28
由信和發展的馬鞍山Silversands已屆現樓，發展商日前首度開放3房套連裝修示範單位及會所予傳媒參觀。馬鞍山Silversands至今已累沽出122伙，最高成交價及呎價單位為2座9樓A室，面積15...
2023-01-28
隔晚美股三大指數齊收升，帶動港股高開。騰訊（700）、美團（3690）及京東集團（9618）支持大市，共貢獻恒指78點，恒指全日窄幅波動，高低波幅約217點，終收報22688點，升122點。本周只有兩...
2023-01-28
曼聯翼鋒安東尼馬菲奧斯未有因球隊近況佳而受到讚賞，外界反指其華而不實的踢法只是刷網上流量，被冠以「YouTube球員」的負面稱號。然而紅魔領隊坦哈格仍信任他，還建議他華麗之餘都要踢得直接，安東尼今晚一...
2023-01-28
玄學家七師傅（七仙羽）於去年疫市下仍賺到盆滿缽滿，要交過百萬稅。踏入兔年，七師傅在其市值過億的5,000呎西貢獨立屋新居，祝《頭條日報》讀者身體健康、財源廣進，繼而再向讀者教路，兔年樓市及股市投資方向...
2023-01-28
新年一到，美國駐港澳總領事梅儒瑞就批評全國人大為《香港國安法》釋法，會破壞香港司法獨立。此語一出，馬上惹來外交部駐港專員公署強硬回應，發言人直指「美國沒有資格充當頤指氣使的『教師爺』。梅儒瑞作為美國政...
2023-01-28
第十場三班一四○○米。「紅衣震撼」上場在319場次列陣，賽前橫睇豎睇都係坐位望贏之馬，奇怪在賽前票數冷落，最後在出閘即受阻之下沿途居後，末段追回一席沒派彩的第五。事後回看，當日除了311場次大利後追之...
2023-01-29