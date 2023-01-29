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B女靚馬——魅力知遇挑戰第五W

2023-01-29 列印
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第五場三班泥地一哩，我就揀「鐵三角」做重心。佢上仗早段沿二疊放得好快，不過全程走勢暢順，直路見鞍上人持續推騎之下，結果保住季軍，比起之前可謂大有進步。雖然今次初跑泥地，但睇佢近期試泥閘有前有後，今次再配希威森，人馬經過上仗合作之後，應有更佳發揮，值得信賴。配腳我揀「盈嵐」同「美麗喝采」。

第九場四歲一哩，我最鍾意就係「魅力知遇」。佢今季成績非常標青，由千二至千八都有贏馬紀錄，戰鬥力不斷提升。上仗早段有遮擋，未到出彎已經搵位移出，可惜姍姍來遲只追回亞軍。今次賽前試大閘砥礪，盡顯力求補中心意，改配莫雅無損戰鬥力，有力取得季內身五捷。配腳我揀「包裝必勝」同「自勝者強」。
B女
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