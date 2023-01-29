安西教練 - 樂滿貫繼續捧場｜重點出擊

第三場二班千二米鄉議局盃，留意到此場近半數馬匹都未有證明具二班能力，伸算之下，筆者認為季內在二班同程取得一勝兩位的「樂滿貫」可繼續看好。



事實上，今次「樂滿貫」的形勢跟上仗差不多，細數296場次的蹄下敗將，亞軍「嘉應精英」未有報跑今場，但這匹近季在泥賽累積不少分數的馬匹，當時沿欄前置竟可拼入Q腳，似乎是賺了貼欄偏差，而沿途貼欄居中的「心之行」，直路階段雖然略受阻，但也算跑對形勢。反之「樂滿貫」沿途二疊望空走蝕位，更在最後一百米才見鍾易禮大力催策，結果仍輕勝近一身位。



上仗贏馬後，雖然「樂滿貫」評分上調，不過今次多負七磅之下，對手實力卻未見大幅提升，值得再投一票。

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