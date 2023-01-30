馬場浮世繪——方嘉柏刻意搵賈傑美夠「炸」

昨日舉行大賽，麥道朗、賈傑美和莫雅都獲邀來港客串，結果全部有馬贏，其中麥道朗為黎廄「四喜鳥」爆三十四倍大冷W（ 右下），莫雅則為「至尊高飛」（ 右上）和「色種笑」兩匹大熱報捷；不過最幸運應該是賈傑美，這位女將臨時頂替巴米高來港策騎「遨遊氣泡」，最終成功勝出香港經典一哩賽，另外還憑方廄「王炸」（下）起孖。至於「王炸」練者方嘉柏透露，今場是刻意起用賈傑美，他說：「賈傑美今場發揮出色，很開心能與她合作贏馬，看來我刻意找她策騎的決定非常正確。『王炸』一向演出準繩，但之前評分有點吃緊，所以未能贏馬，但如今其評分終於回落至有利水平，結果順利勝回一仗。」而「四喜鳥」練者黎昭昇昨日沒有入場，馬主黎志偉賽後說：「『四喜鳥』今場頭馬為我帶來意外驚喜，可能最近利爆冷，此駒剛轉三歲，但初出即能交出好成績，相信仍然有很大的進步空間。」馬場浮世繪