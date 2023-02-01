安西教練 - 禾道福星轉場爭分｜重點出擊

剛周日的經典一哩賽由「遨遊氣泡」、「自勝者強」及「包裝必勝」包辦三甲，牠們早已證明一哩性能，反而「魅力知遇」及「瑪瑙」跑不出應有水準，未知是否季初頻密上陣令體力過度消耗，抑或存心留力在正本戲搏殺？假若是前者的話，次關及稍後的打吡大賽或會陣容有變。

今次第六場跑三班千八，為具備長力的四歲馬提供爭分機會，筆者認為「禾道福星」有可吼之道。此駒在205場次挑戰95至75分區域的田草千四，蝕盡慢步速亦追入第四，留意同場與牠形勢相若的「美麗在線」之後演出穩定，甚至能征服二班，加上頭馬「包裝必勝」剛在經典一哩賽入位，由此說明205場次水準甚高。

上仗「禾道福星」初跑田草千八，場地不算利追之下，沿三疊轉彎也能保持追勢。今仗初跑谷草，其同父系馬「安遇」是谷草翹楚，本身早前亦曾試谷閘，今仗不容輕視。

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