伊仁絮語——仍然贏見底反彈

第一場「仍然贏」已超過兩年未勝，今季降至五班後，整體演出亦略為退步，不過始終班底較高，只要形勢配合絕對有力見底反彈。難得今仗排位轉佳，同場對手亦非強，若留放得宜應可坐位望贏。

第七場「凌厲」前仗在潘頓胯下輕取「黃腳鱲」打開勝門，上仗則受制於外檔，因早段耗力較多致末段衝刺平常。今仗雖然潘頓選策「競技勇士」，但改配與蔡約翰合作無間的賀銘年也值得信賴，憑本身速度應可早段跟前，預期形勢理想，居四班有力再添佳績。

Ian