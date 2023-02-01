B女靚馬——電氣騎士一放而回

第八場三班千二米，我就鍾意「電氣騎士」。佢今季三戰未甩獎金，四歲馬比起上季更加穩定。上仗早段節節爭先，一直擺前順走，最終能放至僅輸半身位，前速與貫注力都已經試準。今場對手實力平常，若果場地有利前置，對佢更加事半功倍，隨時可憑轉場新鮮感一放而回。配腳我揀「人和家興」同「嫡愛心」。
B女
紅磡碼頭昨天凌晨發生墮海事件，一對港漂情侶透過手機交談，發生爭吵，女方情緒激動，越過欄杆跳海，過程經手機FaceTime直播給男友觀看，男友嚇得馬上趕至營救。幸而，碼頭有釣魚郎目擊女方輕生，馬上呼救，...
2023-02-01
湘潭市人大常委會原副主任傅國平日前嚴重違紀違法被「雙開」，內媒日前披露案情，指他帶頭受賄，專門在家鄉建屋，存放贓款和贓物。當局調查期間，發現屋頂閣樓一幅牆由多個「錢箱」砌成，裏面的現金要5部點鈔機5小...
2023-01-31
常見於戲劇題材的師生戀，在現實生活中卻未有戲中浪漫。有日媒找來一名自高中畢業已與老師結婚的家庭主婦現身說法，她指自己現在才發現，在高中畢業後就立即嫁給老師，等同親手將自己的人生推下深淵。25歲的家庭主...
2023-02-01
農曆新年假期過後，多個項目部署推售。會德豐地產旗下藍田半山項目KOKO HILLS第3A期，昨日命名為KOKO ROSSO，項目提供392伙，料月內推出發售。會德豐地產常務董事黃光耀表示，KOKO R...
2023-02-01
金管局公佈，截至去年第4季末，負資產住宅按揭貸款宗數由2022年第3季末的533宗，激增近22倍至12164宗，創2005年第1季以來新高。金管局副總裁阮國恒表示，上季負資產住宅按揭貸款宗數大升，主因...
2023-02-01
巴塞隆拿過去3輪西甲因為射手羅拔利雲度夫斯基停賽而踢得保守，但球隊悉數贏1:0，教練沙維矢言3分較比賽過程更重要。巴塞今晚聯賽補賽作客貝迪斯，縱有羅拔仔復出，可是後者本季士哥一球起兩球止，球隊勢繼續沿...
2023-02-01
強尼和陳俞希（Hailey）貴為ViuTV一哥一姐，虎年因疫情致發展未如意，不過兩人好知足。展望兔年，近期狂操肌的強尼和努力學唱歌的Hailey，會努力爭取更多演戲機會，兩人希望繼《暖男爸爸》後再合作...
2023-02-01
正值新春，藉此機會和各位讀者拜年，希望新一年香港「福兔迎祥，樓股飛揚」，經濟日早復常，人人安居樂業。回顧虎年樓市，受疫情打擊及加息影響，一手私樓與二手住宅交投均按年大跌。據美聯物業房地產數據及研究中心...
2023-02-01
剛周日的4歲系列首關的經典一哩賽，由相對掛頭牌馬蝕30分的「遨遊氣泡」及蝕廿八分的「自勝者強」串Q，再加上近季的短途級際賽亦一再有蝕分馬跑入三甲，說明香港賽馬雖然是評分讓磅制，但因為馬匹更替快，當銳馬...
2023-02-01