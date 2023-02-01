B女靚馬——電氣騎士一放而回

第六場三班千八米，我就揀「爽快」做重心。佢出賽三次跑得好近，表現穩定，上仗在第二段加速上前，雖然消耗唔少力氣，不過直路階段仲能夠維持均速，直至最反50米先開始轉弱，戰鬥力又進一步。今次轉戰谷草千八，對手級數稍為降低，同時排檔亦理想，只要鞍上人發揮得好，相信好有機會打開勝利之門。配腳我揀「黑桃火箭」同「波爾多」。

第八場三班千二米，我就鍾意「電氣騎士」。佢今季三戰未甩獎金，四歲馬比起上季更加穩定。上仗早段節節爭先，一直擺前順走，最終能放至僅輸半身位，前速與貫注力都已經試準。今場對手實力平常，若果場地有利前置，對佢更加事半功倍，隨時可憑轉場新鮮感一放而回。配腳我揀「人和家興」同「嫡愛心」。

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