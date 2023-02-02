昨晚舉行兔年首次谷草賽事，蔡廄「波爾多」爆冷奪得義勇軍挑戰盃，姚本輝和沈集成都起孖，前者另外取得兩亞一季，最終成為練馬師王。至於潘頓勝出「電子傳奇」和「勝神威」，何澤堯贏「同盟力量」和「正氣青驅」，前者多一席殿軍而成為騎師王。記者_文傑、亨利、陳嘉甜昨晚賽事唯一錦標是義勇軍挑戰盃，結果由蔡廄「波爾多」勝出。而姚本輝憑「同盟力量」和「旌鷹」食尾胡，最終更成為練馬師王。練者在「同盟力量」贏馬後說：「『同盟力量』身處五班作賽，始終佔有一點班利，而即使重上四班，若負輕磅跑谷草的話，仍然具備一定競爭力，不過牠已經七歲，沒有進步空間，所以可能跑埋今季便會退役了。」而沈集成亦憑「帝豪大師」和「超超比」起孖，他表示：「『帝豪大師』跑谷草千八米往績普通，所以今場我也信心一般，結果贏在騎者潘明輝發揮出色，此駒今季能夠兩W已經交到貨，多謝馬主一直的支持。『超超比』上仗在港初出即入Q，本來以為只是賺了一檔之利，但翻看賽事片段發現牠末段衝得頗勁，似乎有一定實力，果然今仗再出即使排八檔也能取勝，以其三歲之齡可於次仗在谷草贏馬，反映潛質不俗。在此我要多謝蘇兆輝，因他早前替此馬試閘後即建議跑一哩，而周俊樂近期騎馬很用心，所以我給予其支持，希望加強合作。」至於潘頓和何澤堯昨晚都梅開二度，前者最終以一席殿軍之差壓倒後者，成為騎師王；而「電子傳奇」和「勝神威」都由潘頓經手贏馬，前駒練者文家良說：「『電子傳奇』季內跑三班賽曾上名，今仗降落四班有一定着數，潘頓也一早向我索騎。今仗此駒跟在放頭馬之後競逐，屬於我心目中最理想的走位，最後亦順利取勝，真的令人很開心。」此外，昨晚賽事不乏冷門W，其中第八場的「戰熊三千」便爆出三十六倍W，練者賀賢賽後透露：「『戰熊三千』季內復出一役跑得不俗，我本來想安排牠在沙田爭功，但馬主喜歡此駒出戰夜賽，所以便部署跑今仗，臨場步速比我預期中快，結果成功後上取勝，騎者霍宏聲發揮得很好。」