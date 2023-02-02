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姚本輝封王贏馬停不了

2023-02-02 列印
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昨晚舉行兔年首次谷草賽事，相隔兩個多星期重返窄場，想不到頭場賽事已諸多阻滯，先是文廄「創奇蹟」在閘前扭計，擾攘多時下最終要退出；隨後賽事進行到一半，偉廄「仍然贏」跑對面直路時突然不斷自己墮退，更令到不少對手受到影響，反觀居前列馬群的姚廄「同盟力量」則無驚無險，結果順利取得兔年谷草首場頭馬，練者姚本輝最終更成為練馬師王，贏馬可謂停不了！
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