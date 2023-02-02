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日報新聞 > 馬經

潘頓贏馬粉絲豎拇指

2023-02-02 列印
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潘頓憑「水晶酒杯」在年初三勝出兔年首場頭馬，但之後竟然一直守齋，其捧場客難免焦頭爛額，及至昨晚回師谷戰，騎者第三場賽事憑「電子傳奇」大熱掄元，成功打破悶局，賽後返回凱旋門時，其粉絲紛紛在欄邊豎起拇指予以鼓勵。
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