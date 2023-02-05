仲達 - 坪山新星可博半冷｜頭號目標

第三場四班一六五○米。踏入季中，對季內已連場搏殺，尤其是負磅已加到高位的馬，要當心容易失準。反之，季內少跑，現時可以逸待勞。



「坪山新星」並無特別傷患記錄，但季內到十二月才復出，現時才跑過三仗，起碼賺了體力。至於此三仗，前仗跑千四米，雖然是賺了快步速，但直路從沒望空，只輸第二名「飛來勁」個多身位絕不差；上仗轉戰谷草一哩又有意外，直路初馬頭被別駒騎師勁抽一鞭後，鞍上人嘉里很快便放棄，根本沒認真發揮。



熱身三仗後，今次「坪山新星」換上聲仔，在B+2欄排四檔隨時可賺偏差，同場有足夠快馬，若開出偏快步速，有望跑入半冷位。

仲達