B女靚馬——陸知檔靚開勝門

第四場四班千四米，我揀「陸知」做重心。佢今季表現一再接近，明顯已經踏入正軌。上仗出閘唔快，加上排外檔起步，所以早段居後競跑，雖然處境被動，不過直路望空後愈衝愈勁，最終更追入第三名，後勁非常凌厲！吸收了上次後追經驗，今次排檔亦理想，相信會有更佳發揮，只要鞍上人處理得好，大有機會打開勝門。配腳我要「陽明天空」同「大千眼界」。



第八場一級賽千二米，我就鍾意「福逸」。佢角逐同程極準繩，而今季都贏咗兩次，證明六歲馬仍然大勇。今次賽前曾試大閘再作催谷，期間所見勇況保持。今場馬少易於取位，跑平磅賽有力再下一城。配腳我揀「金鑽貴人」同「韋小寶」。

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