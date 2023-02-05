B女靚馬——陸知檔靚開勝門

第八場一級賽千二米，我就鍾意「福逸」。佢角逐同程極準繩，而今季都贏咗兩次，證明六歲馬仍然大勇。今次賽前曾試大閘再作催谷，期間所見勇況保持。今場馬少易於取位，跑平磅賽有力再下一城。配腳我揀「金鑽貴人」同「韋小寶」。
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全城期待的免檢疫通關，終於有喜訊。行政長官李家超昨日宣佈，香港與內地下周一起全面通關，全部出入境口岸包括羅湖、皇崗口岸等，都會在當日開放，不設人數限制及預約。消息公佈後，內地多間旅遊平台的香港旅遊搜索...
2023-02-04
美國國務卿布林肯即將訪華前，美國國防部指發現疑似收集軍事情報的「中國間諜氣球」，據報美軍一度考慮將它擊落，但美國總統拜登與美軍商討後，擔心擊落的殘骸會造成地面人員受傷，放棄有關做法。中國外交部昨晚承認...
2023-02-04
日本連鎖迴轉壽司店「壽司郎」日前遭一名17歲高中生在餐具及食物亂舔口水。受事件影響，壽司郎母公司股價大挫，許多日本網民看不過眼，在社交媒體發起「想救壽司郎」行動，呼籲上載自己光顧壽司郎的照片，並奇招百...
2023-02-04
豪宅現樓善價而沽，近日再推少量應市。遠東旗下沙田畢架‧金峰推出22伙分層單位，全屬3房間隔，今日起招標，定價將參考同區或項目成交價，並已開放現樓予公眾預約參觀。遠東發展總裁方文昌表示，沙田畢架．金峰開...
2023-02-04
美國聯儲局轉軚，於會後聲明中調整早前鴿派措辭，市場預計年內不會減息，杜指微跌0.11%。A股回調，三大指數齊跌。國務院公佈下周一起中港澳三地全面通關，惟港股跟隨A股回吐，恒指全日跌297點，收報216...
2023-02-04
阿仙奴在冬季轉會窗關閉前，簽入曾帶領車路士贏得英超冠軍的中場佐真奴，依靠其豐富經驗應付下半季的衝冠旅程。這名被視為槍手爭冠最後拼圖的31歲中場，甫加盟已成球隊最年老球員，今晚英超作客愛華頓地標上陣，勢...
2023-02-04
黃庭鋒、孔德賢（Danny）、陳嘉慧（Erica）、吳偉豪（Ricco）、羅天宇、宋宛穎（Sabrina）及李爾晨（Kyle）備受TVB力捧，綜藝及劇集均有大量演出機會，前三者已當上男女一， Ricc...
2023-02-04
一年的修例風波加上三年以上的疫情下，投資上有甚麽體驗？我想分享一下我的體驗，而事實上網上亦有一些網友對我的投資有熱情的探討（一笑），與其在錯誤的資料和數據下被解讀，不如我公開當中的投資關鍵！我在市區及...
2023-02-04
第三場四班一六五○米。踏入季中，對季內已連場搏殺，尤其是負磅已加到高位的馬，要當心容易失準。反之，季內少跑，現時可以逸待勞。「坪山新星」並無特別傷患記錄，但季內到十二月才復出，現時才跑過三仗，起碼賺了...
2023-02-05