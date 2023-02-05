伊仁絮語——領航宇宙試準可勝

第九場「領航宇宙」來港前在澳洲五戰得兩冠一亞，其中在滿利谷跑千六米三歲歲及以上的一班讓磅賽能擊敗多次在級際賽跑得接近的「蓋世馬」，可見能力不差。來港後已兩度出戰，初出一役角逐田草千四米受制於外檔而跟跑；上仗轉戰谷草一哩，早段留居後列，末段移至外疊展開衝刺，終點前追入第五名，僅負於「美麗滿滿」三乘許，表現有進。今仗檔位轉佳並加強配搭，同場對手實力一般，可望打開勝門。



第十場「八心八箭」質素並非超級，但勝在表現夠準。來港後三戰取得兩亞，初出一役已展現能力，僅負於泥地好手「閃電」蹄下；翌仗縮程至一千米亦所負不遠。上仗角逐田草千二米排外檔，早段為切入二疊而耗力不少，全程望空之下仍僅以短馬頭位負於「非凡之星」，表現甚佳。今場有「步大威猛」及「吉龍」等明星馬，樹大遮蔭可換來可觀賠率，由於本身跑法主動，早段前置可避免擠阻，不可忽視。

Ian