安西教練 - 連連有盈縮程出擊｜重點出擊

第三場「連連有盈」上季三取頭馬累積不少分數，牠在644場次跑田草千二壓倒「八卦」，雖然後駒隔仗能補中，但同場多匹對手至今都未有頭馬交出，賽事水準似乎一般，況且「八卦」補中一役，蹄下敗將不過是「連連歡呼」、「金哥兒」及「贏科超影」等駒，這使得「連連有盈」的賽績亦欠說服力。



回說今季，「連連有盈」首回合復配贏馬拍檔田泰安，雖然當日直路貼近內欄屬不利路段，然而本身一席殿軍對三甲馬沒有絲毫威脅，看來踏入五歲未見進步。可能有見及此，告東尼在062場次即起用十磅見習生鍾易禮，此舉非常有效，「連連有盈」在蝕盡快步速之下，只被現評九十分的「東方飛影」趕過，而在102場次亦只不敵「包裝必勝」。



較為失望是148場次，「連連有盈」跑對形勢而三甲不保，是否體力回落未可肯定。不過今仗休息六星期而臨，早前試閘亦見前速，今次跑直路賽遇級數較低的對手，料可交出頭馬。

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