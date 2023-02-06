■昨日「多巴先生」勝出百周年紀念銀瓶。

昨日舉行兩場大賽，結果一級賽的百周年紀念短途盃，由「金鑽貴人」大熱掄元，練者文家良另贏「英雄豪傑」，騎者潘頓另贏賀廄「一絕」，最終成為騎師王。至於三級賽的百周年紀念銀瓶，則由方廄「多巴先生」勝出；而練馬師王是高伯新，他憑「真感」和「越駿歡欣」梅開二度。記者_文傑、亨利、陳嘉甜「金鑽貴人」昨日在百周年紀念短途盃擊敗宿敵「福逸」，首嘗一級賽盟主滋味，馬主鄭明亮賽後說：「賽前我對『金鑽貴人』非常有信心，牠目前仍是四歲，相信前景值得繼續看好。目前此駒會以速度系列的三關賽事為目標，希望成為香港的短途三冠王，所以暫時不會遠征海外。」而同日的三級賽百周年紀念銀瓶，則由「多巴先生」勝出，練者方嘉柏賽後說：「『多巴先生』今場表現出應有的水準，可算稍後出征杜拜賽事的最佳熱身賽事，屆時將與老拍檔莫雷拉故劍重逢。此駒目前開始成熟，而且任何場地都能應付，跑法亦夠彈性，期待牠在杜拜繼續交出好成績。」至於勝出以上兩賽的練者文家良和騎者布文，在早段場次先合作贏「金鑽貴人」，文家良表示：「『英雄豪傑』今場形勢其實不太有利，除了負磅比上賽增加，排一檔跑直路賽也難度甚高，幸而布文藝高人膽大，早段留後再搵位，發力點拿捏得很準確，順利勝出。但此駒下場會否續配布文，真是未知之數，要看加分幅度，因為布文是重磅騎師，馬兒升上二班後，或有機會要負輕磅上陣，布文未必可以騎到。」另外，昨日高伯新派出鎮倉寶「福逸」出賽，可惜在百周年紀念短途盃屈居亞軍，但同日配合出擊的廄侶「真感」和「越駿歡欣」，則雙雙得手，練者最終更成為練馬師王。而「真感」馬主周永健博士說：「『真感』在港服役的第一季，即在四班賽跑亞軍，當時我以為牠質素不俗，可惜之後表現平平，曾令我萌起換馬的想法。老實講，我等了『真感』這場開齋頭馬已經很久，可能踏入兔年轉運，希望贏馬後可以開竅，繼續取得好成績。」