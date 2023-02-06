馬場浮世繪——黎昭昇陸知過四關

黎昭昇昨日全面大搏殺，雖然出馬只有四匹，但全部跑入三甲，其中「陸知」大熱掄元，「亞洲力量」和「加非凡」入Q，「領航宇宙」亦拼入近距離的季軍。賽後黎昭昇季內頭馬已累積至十四W，練者表示：「『陸知』最近連場上名，能夠贏馬實在很合理，雖然主要對手臨場退出，減低了贏馬的難度，但牠本身演出準繩，無論田草或谷草都能應付，看其今場的取勝姿態，相信仍居四班可以繼續贏。」馬場浮世繪