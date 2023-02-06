馬場浮世繪——英雄豪傑三喜臨門

文廄「英雄豪傑」昨日在直路賽輕鬆連捷，賽後馬主團體經理人陳永錕高興地說：「『英雄豪傑』跑直路賽向來準繩，今場在首本路程上陣，路合態勇下取得連捷。最近我生日，這場頭馬可算為我慶祝生日，同時祝賀練者文家良和騎者布文都成功續牌，實在是三喜臨門。」

馬場浮世繪