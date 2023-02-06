任睇No.1
  • 18º
  • 89%
  • 2023年2月6日 星期一
熱門： 給十九歲的我通關中美氣球風波簡約公屋換身份證

日報新聞 > 馬經

馬場浮世繪——旺旺神駒熱過金鑽

2023-02-06 列印
Previous Next

昨日有多匹大熱門掄元，其中連捷的「旺旺神駒」獨贏只有一點六倍，比「金鑽貴人」更熱，而練者沈集成透露：「『旺旺神駒』心智仍未成熟，今場閘前都起擒，一出頭後就以為可以收工，騎師潘明輝要繼續提醒牠前進，相信成熟後表現會更好。」
馬場浮世繪
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載星島頭條App
hd