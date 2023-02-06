馬場浮世繪——旺旺神駒熱過金鑽

昨日舉行兩場大賽，結果一級賽的百周年紀念短途盃，由「金鑽貴人」大熱掄元，練者文家良另贏「英雄豪傑」，騎者潘頓另贏賀廄「一絕」，最終成為騎師王。至於三級賽的百周年紀念銀瓶，則由方廄「多巴先生」勝出；而練...

2023-02-06