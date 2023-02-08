安西教練 - 喜蓮心星轉場突破｜重點出擊

今季的177場次谷草一哩，筆者在《星島馬訊》大題推介「飛馬將軍」，結果僥倖跑獲冷P，該賽牠是六十倍巨冷，是否代表幕後缺乏信心不得而知，但之後馬兒轉戰田草未見進步表現，初步證明性能谷優於田。而牠在177場次爆入冷位，也不排除是轉換場地帶來新鮮感，又或者谷草對手相對較弱。

今期推介第二場「喜蓮心星」，多少帶有「飛馬將軍」影子，雖然至今尚未出頭，但牠上季在162場次初跑谷草得殿軍，該役頭馬是跨季長勇的「皇寶」，至於亞軍「凌駕」及季軍「天池怪俠」隨後亦在短時間內補中贏馬，賽事水準不言而喻。

如今「喜蓮心星」相比當時已減去十七分，並且現居四班，伸算應有能力反彈。上仗牠跑田草千八沿途二疊望空，蝕盡超快步速亦所負不遠，今次重返谷草有望交出進步表現。

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