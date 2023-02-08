伊仁絮語——獵狐者威條件齊備

第一場「獵狐者威」今季漸趨成熟，而且降至五班，早前終在谷草千八跑獲亞軍。近兩仗受制於外檔亦所負不遠，今仗排黃金一檔，可令跑法更靈活，有望憑輕磅打開勝門。「東風壹號」季初曾爆冷掄元，今仗回降五班又要吼實。

第五場「電路七號」上仗初配賀銘年，最終只負於賺步速的「喜駿之星」而得第四名，表現有好轉。現評分與上季首勝時相差不多，雖然今仗檔位一般，但在其內側的「風流人物」及「胡椒軍曹」均具前速，本身可望切入二疊避免過早望空，有力一爭。

Ian