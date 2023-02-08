B女靚馬——令才減磅一放迄終

第四場三班一千米，我就揀「令才」做重心。佢上仗不幸抽大外檔起步，出閘後亦放得好急，接近出彎依然保持領先，直至最後一百五十米才被後追馬趕過，表現算唔錯。今次復課曾作大閘催谷，狀態比之前更加好，今仗配鍾易禮獲減十磅，排二檔起步亦理想，只要早段控制步速得宜，就有機會再次一放迄終。配腳我揀「加州得力」同「飛凡」。

第七場一班一哩，我就鍾意「美麗在線」。佢上仗早段居中以逸待勞，沿途走勢暢順，雖然直路初在中路一早望空，但就遲遲唔發力，大約最後二百幾米才打鞭全力衝刺，贏馬姿態清脆利落。今次轉戰快活谷，可藉此帶來新鮮感，而且本身勝後狀態仍勇，有資格再下一城。配腳我揀「包裝大獎」同「寶賢得得」。

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