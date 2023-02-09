寶賢得得 捧百萬挑戰盃

跑馬地百萬挑戰盃昨晚舉行終極一戰，結果賽前積分領先的「寶賢得得」保住冠軍，亞軍是「桃花盛」，「越駿知己」和 「終身美麗」平頭季軍。至於呂健威憑「獵狐者威」和「包裝智威」起孖，並且成為練馬師王。而勝出「躡景追飛」和「飛凡」的布文，則成為騎師王。記者_文傑、亨利、陳嘉甜

今季的跑馬地百萬挑戰盃昨晚煞科，總共有八匹仍然有機會爭奪獎金名次的馬匹上陣，包括在積分榜領先的「寶賢得得」，而牠雖然在第七場賽事並無分數進帳，但其實賽前已經封王，因為數字上可以衝冠的「桃花盛」和「越駿知己」，於第六場賽事雙雙落第，只能分別成為二三名。

至於其他賽事方面，呂健威和何澤堯合作憑「獵狐者威」和「包裝智威」攜手起孖，前者更成為練馬師王。「獵狐者威」前駒今仗開齋，呂健威說：「『獵狐者威』今場末段與亞軍馬鬥得很精采，但始終本身排一檔兼負輕磅，形勢比較有利。此駒今季口勁收斂，情緒也比前穩定，早段不會太過用力，希望牠開齋後繼續有進步。」

其餘羅富全和韋達昨晚亦連場搏殺，前者憑「超音鼠」收穫頭馬後說：「『超音鼠』上場的表現較為普通，所以我安排牠上從化，結果在當地試閘走勢出色。今仗我最初是搵梁家俊策騎此駒，可惜對方回覆造不到一一九磅，剛好波健士主動聯絡我索騎，於是便成人之美，而人馬最終亦交出好表現。」

而韋達勝出「誠心所願」後表示：「『誠心所願』今仗縮程跑一千米，所以讓其重戴眼罩，希望可以跟得較前，臨場希威森也成功做到，當然排內檔幫助都很大，此駒稍後會返回千二米爭功，相信威力不減。」

另外，之前由韋達訓練的「星耀王者」，昨晚亦取得加盟伍廄後首W，伍鵬志表示：「『星耀王者』上仗跑泥賽出閘失地，但末段後追有勢，今仗換巴度操刀，主因是要負一一五磅，不少騎師都造不到磅。此駒來投前保養得很好，我稍為加強操練下，終於交出頭馬。」