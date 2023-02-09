馬場浮世繪——布文起孖做騎師王

布文自從獲續牌騎到季尾後，近兩次賽事都表現勇猛，繼上周日起孖兼捧盃，昨晚谷戰又憑「躡景追飛」和「飛凡」梅開二度，最終更成為騎師王，果然沒有辜負發牌小組。至於前駒由布文接手後取得兩W一Q，練者沈集成說：「『躡景追飛』是愛爾蘭馬，性能偏長，狀態也來得比較慢，而谷草場地偏軟，牠跑來更舒服。今場步速偏快，布文發揮很淡定，全程慳位而上，當然此駒狀態也很弗，最終取得季內第三W，表現出色。」馬場浮世繪