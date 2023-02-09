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馬場浮世繪——砂漿金剛取連捷

2023-02-09 列印
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  丁廄「砂漿金剛」昨晚成為馬房季內第二匹連捷馬，賽後丁冠豪指說：「『砂漿金剛』今場排二檔很理想，因為可以更容易跟隨假想敵『雅典武士』之後跑，形勢有利。前駒以往經常昂頭，行沙圈和閘前都很緊張，今場演出已比前進步，糾正了不少壞習慣，但我認為牠未完全成熟，仍有進步空間。」
馬場浮世繪
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