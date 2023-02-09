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熱門： 給十九歲的我賣身葬父通關中美氣球風波星雲大師

日報新聞 > 馬經

馬場浮世繪——超音鼠爆冷贏馬

2023-02-09 列印
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  百萬挑戰盃昨晚舉行終極一戰，其中羅廄「越駿知己」本來尚有機會爭取登上冠軍寶座，然而該場賽事最終卻由廄侶「超音鼠」爆冷取勝，前駒則三甲不入，戰果令人感到非常意外！
馬場浮世繪
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